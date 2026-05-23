Пошли на открытый конфликт: Сафонов и Забарный устроили жесткий демарш на глазах тренера

Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный проигнорировали друг друга во время традиционного приветствия на тренировочной базе французского гранда. Инцидент произошел на фоне подготовки парижан к главному матчу европейского сезона, пишет РИА Новости.

Детали инцидента на тренировочной базе ПСЖ

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный, выступающие за французский «Пари Сен-Жермен», отказались пожать друг другу руки перед началом двусторонней тренировочной игры. Инцидент был зафиксирован 23 мая во время планового занятия команды. Тренерский штаб парижан разделил футболистов основного состава на две группы для проведения полноценного внутреннего спарринга. Перед стартовым свистком игроки противоборствующих составов выстроились в шеренгу для традиционного предматчевого приветствия. Однако в момент сближения российский вратарь и украинский защитник демонстративно проигнорировали друг друга, решив полностью отказаться от ритуального обмена рукопожатиями. Остальные члены французского коллектива приветствовали партнеров в обычном режиме.

Подготовка к финальному матчу Лиги чемпионов

Несмотря на возникшее внутреннее политическое напряжение между легионерами, «Пари Сен-Жермен» в штатном режиме продолжает планомерную подготовку к самому важному футбольному противостоянию года. Уже 30 мая французскому суперклубу предстоит выйти на поле в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, где их соперником станет лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что парижская команда подходит к решающей еврокубковой встрече в статусе действующего обладателя престижного трофея. Руководство ПСЖ и главный тренер пока никак не прокомментировали поведение Сафонова и Забарного, стараясь максимально оградить коллектив от неспортивных скандалов в преддверии важнейшего финала в Лондоне.