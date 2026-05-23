Врач назвала алкоголь, который чаще всего вызывает аллергию

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, представляющая «Гемотест», рассказала « Ленте.ру », какие алкогольные напитки чаще всего становятся причиной аллергических и псевдоаллергических реакций.

По словам специалиста, наиболее высокий риск связан с алкоголем, содержащим большое количество дополнительных компонентов. Одним из главных провокаторов врач назвала красное вино, поскольку в нем присутствуют гистамины и сульфиты, способные вызывать неприятные симптомы у чувствительных людей.

Кроме того, Кашух отметила, что негативную реакцию организма нередко вызывает пиво. Причиной могут стать содержащиеся в напитке дрожжи, солод и глютен, которые относятся к потенциальным аллергенам.

Врач также обратила внимание на игристые вина и шампанское. По ее словам, такие напитки способны усиливать сосудистые реакции, включая покраснение кожи и ощущение жара. Не менее опасными эксперт считает ликеры и алкогольные коктейли, в составе которых часто присутствуют ароматизаторы, красители и другие искусственные добавки.

Специалист подчеркнула, что полностью безопасных доз алкоголя не существует. Даже при отсутствии выраженной аллергии этанол оказывает негативное влияние на организм, поэтому оптимальным решением остается отказ от спиртных напитков.

Ранее эндокринолог объяснила связь питания с тревогой и усталостью.