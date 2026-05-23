Диетолог рассказала, как за три месяца снизить риск диабета

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что риск развития преддиабета и диабета второго типа можно заметно сократить всего за несколько месяцев, если постепенно изменить пищевые привычки. Об этом специалист рассказала в интервью « Ленте.ру ».

По словам эксперта, к развитию заболевания чаще всего приводят постоянный стресс, недостаток физической активности и избыток вредной пищи в ежедневном рационе. При этом врач отметила, что полностью и резко менять образ жизни не стоит, поскольку такой подход часто приводит к срывам.

Дианова рекомендовала в первую очередь уменьшить потребление сахара и отказаться от сладких газированных напитков. Вместо них она посоветовала включить в рацион более полезные альтернативы — сладости без сахара, натуральные сухофрукты в сочетании с орехами, а также воду с ягодами, фруктами, мятой или базиликом.

Кроме того, специалист призвала сократить количество продуктов из белой муки и переработанного мяса. В качестве замены она предложила выбирать цельнозерновой хлеб, блюда домашнего приготовления, а также чаще употреблять рыбу и мясо птицы.

Диетолог подчеркнула, что наиболее эффективным способом изменить образ жизни является постепенное внедрение новых правил питания — по одной полезной привычке каждый месяц. По ее мнению, такой подход помогает организму легче адаптироваться к изменениям и снижает вероятность возврата к прежнему рациону.

Ранее сообщалось, что риск развития диабета может наследоваться от отца.