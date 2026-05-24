В России вырос спрос на автомобили с пробегом

С начала 2026 года интерес россиян к автомобилям с пробегом заметно увеличился. Об этом на федеральной конференции Haraba сообщил директор направления «Профессиональные продавцы» компании «Авито» Сергей Хахулин (материал есть у ТАСС ).

По его словам, в апреле спрос на подержанные автомобили оказался на 16 процентов выше по сравнению с январскими показателями. Одновременно предложение со стороны профессиональных продавцов за последние четыре месяца выросло примерно на 20 процентов.

Хахулин также отметил, что в первом квартале 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на платформе составила около 1,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что покупатели все чаще предпочитают обращаться именно к профессиональным участникам рынка.

По мнению представителя компании, наибольшего успеха добиваются продавцы, которые оперативно реагируют на изменения спроса, корректируют цены и поддерживают постоянную связь с потенциальными клиентами. Эксперт обратил внимание, что современные продавцы активно используют цифровые инструменты, включая технологии искусственного интеллекта для оценки готовности покупателя к сделке, а также сервисы автоматизации общения.

Кроме того, Хахулин сообщил, что за последние три года количество пропущенных звонков в сегменте сократилось примерно на 40 процентов. Он связал это с улучшением качества коммуникации и внедрением новых сервисных решений.

Отдельно представитель «Авито» рассказал о развитии системы оценки качества обслуживания на платформе. По его данным, за два года число пользователей с высоким уровнем сервиса увеличилось на 50 процентов, а около 20 процентов продавцов смогли перейти из категории с низкими показателями в более высокую.

В компании подчеркнули, что продолжают развивать инструменты поддержки и взаимодействия между продавцами и покупателями, чтобы ускорить процесс заключения сделок и сделать рынок автомобилей с пробегом более прозрачным и удобным для всех участников.

