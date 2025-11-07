Эксперт развенчала миф о пользе слабоалкогольных напитков

Утверждение об отсутствии безопасной дозы алкоголя сегодня уже не вызывает сомнений. Однако вокруг слабоалкогольных напитков, таких как пиво или сидр, сложился определенный миф об их потенциальной пользе, основанный на процессе брожения. Действительно, ферментация наделяет их витаминами, антиоксидантами и даже пробиотиками, что заставляет многих потребителей видеть в них нечто большее, чем просто алкоголь. Как пояснила директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова, ключевая проблема заключается в типе брожения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, если в квашеной капусте или моченых яблоках доминирует молочнокислое брожение, синтезирующее, например, ценный витамин К2, то в сидре преобладает спиртовое. Именно алкоголь не только нейтрализует потенциальные преимущества, но и создает главную угрозу – риск формирования зависимости.

Медик добавила, что при этом все полезные компоненты ферментированных продуктов – пробиотики, пребиотики и витамины – легко можно получить из альтернативных источников. Квашеная капуста, кимчи, комбуча или домашние соленья обеспечивают организм тем же набором полезных веществ, но без токсичного воздействия этанола. Это делает их безопасным инструментом для поддержания здоровья микробиоты кишечника.

По ее мнению, популяризация слабоалкогольных напитков как полезных является опасным заблуждением. Осознанный выбор в пользу безалкогольных ферментированных продуктов позволяет получить всю пользу брожения, исключив риски для физического и психического здоровья. Рациональный подход к питанию полностью исключает необходимость искать оправдание для употребления любых алкогольных напитков.

