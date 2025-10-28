Невидимая граница: врач объяснил, когда пятничный бокал превращается в угрозу

Привычка расслабляться с алкоголем по пятницам может быть первым шагом на пути к формированию стойкой зависимости. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли в эфире на платформе «ВКонтакте».

Специалист пояснил, что так называемое «бытовое пьянство» — эпизодическое употребление раз в неделю или месяц — со временем способно перерасти в алкоголизм. Ключевой маркер проблемы — появление симптомов похмелья и снижение работоспособности после возлияний. Если же человек не испытывает утренней тяги и справляется с повседневными обязанностями, речь о зависимости пока не идет.

Врач акцентировал, что вторая стадия алкоголизма может развиваться до 12 лет, оставаясь малозаметной для самого человека. Отдельно нарколог выделил опасность ежедневного употребления пива: несмотря на низкий градус, оно способно провоцировать запои и нарушать гормональный фон из-за содержания фитоэстрогенов.

Согласно данным Минздрава РФ, даже умеренные, но регулярные дозы алкоголя повышают риски развития депрессии, болезней печени, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особую тревогу вызывают «скрытые» формы зависимости, когда человек не признает проблемы, но не может отказаться от спиртного в привычных ситуациях.

Ранее россиянам рассказали о влиянии алкоголя даже в малых дозах на развитие рака.