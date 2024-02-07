Эксперт Созыкин назвал правильную домашнюю обувь

Тапочками люди пользуются уже много столетий. Они согревают ноги, улучшают их кровообращение, дают ощущение уюта и комфорта, защищают ноги от вероятных повреждений, переохлаждений и инфекций. Эксперт Александр Созыкин рассказал, как правильно использовать данную обувь. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, тапочки должны быть с маленьким каблуком, из натуральных материалов, вроде меха или замши.

Эксперт добавил, что подошва тапок должна быть гибкой.

По его мнению, их рекомендуется менять, стирать или чистить не реже раза в квартал.