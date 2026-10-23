Омбудсмен Подмосковья осмотрела клуб «Активного долголетия» в Нахабине

Ирина Фаевская посетила клуб проекта «Активное долголетие» в Красногорске

Официально

Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила клуб проекта «Активное долголетие» в Нахабине Красногорского округа.

Визит состоялся в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. В ходе него Фаевская посетила занятие по воскографии и рассказала о проекте «Старшее поколение» в Подмосковье.

«Сегодня я послушала участников о том, что из активностей им больше всего нравится. Чувствуется, что наши пожилые люди полны сил, энергии, хотят получать новые знания, и у них это здорово получается», — отметила Фаевская.

В Московской области реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности.

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