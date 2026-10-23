В Московской области вручили награды 43 работникам дорожно-транспортной отрасли

В Доме Правительства Московской области вручили награды 43 работникам дорожно-транспортной отрасли в рамках празднования Дня работников дорожного хозяйства и Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Мероприятие открыл заместитель председателя правительства Московской области Артур Гарибян. Он поздравил специалистов и выразил им благодарность за труд. После этого министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин вручил награды.

«За эти годы наша команда сделала многое, и мы продолжаем двигаться в правильном направлении: обновляем подвижной состав, стабилизировали работу транспорта. Продолжаем нашу масштабную программу ремонта дорог, следим за безопасностью дорожного движения. Также определили вектор развития цифровизации. Только вперед! Всех благодарю за проделанную работу», — сказал министр.

В рамках церемонии вручили благодарности и благодарственные письма губернатора Подмосковья, благодарственные письма Мособлдумы, почетные грамоты и благодарственные письма Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив «Мострансавто» со 100-летним юбилеем и наградил сотрудников.