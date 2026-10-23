Как продлить автономность ноутбука: советы экспертов

Продлить время автономной работы ноутбука можно, если выбрать экономичный режим питания. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты портала перечислили способы, которые помогут дольше обходиться без розетки. Первый — выбрать экономичный режим. Для этого нужно зайти в настройки «Питание и батарея» и установить максимальную энергоэффективность. Также можно вручную понизить яркость дисплея и снизить частоту обновления — например, со 144 до 60 герц.

Еще один способ — ограничить фоновую активность. Стоит посмотреть расход батареи по приложениям и закрыть ненужные программы. Проверить автозагрузку и режим энергосбережения браузера тоже не помешает.

Вместо обычного режима сна лучше выбрать гибернацию: она сохраняет рабочий сеанс с меньшим расходом энергии. И последнее: проверьте подключенные аксессуары. Безопасно извлеките неиспользуемые внешние накопители и выключите декоративную подсветку.

Таким образом, продлить жизнь ноутбуку можно без особых усилий. Главное — немного внимания к настройкам.

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