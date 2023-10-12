Эксперт Степанов объяснил последствия прослушивания музыки в одном наушнике на улице

Многие люди любят использовать один наушник для прослушивания музыки фоном во время прогулки или работы. Эксперт Сергей Степанов объяснил, каким образом это оказывает влияние на концентрацию. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, это нарушает терморегуляцию и препятствует доступу воздуха во внешний слуховой проход и влияет на увеличение выделения серы.

Эксперт добавил, что прослушивание фоновой музыки способствует к уменьшению концентрации на иных действиях и звуках, воспринимаемых как ненужный шум.

По его мнению, нормальным для человека является звук громкостью 40–60 дБ. Поэтому при использовании наушника этот шум, как правило, перебивается увеличением громкости, что в итоге приводит к травмированию слухового анализатора и снижению слуха.