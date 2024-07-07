Эксперт в сфере оптики Иванов перечислил риски ношения некачественных солнцезащитных очков

По словам эксперта в сфере оптики Алексея Иванова, яркое солнце доставляет дискомфорт, однако плохо сделанные очки могут нанести даже больший вред зрению, чем их отсутствие. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что некачественные линзы могут пропускать вредное для глаз ультрафиолетовое излучение и искажать объекты, что является опасным. В связи с чем следует покупать солнцезащитные очки лишь в специализированных магазинах. При покупке стоит попросить на месте проверить уровень прохождения ультрафиолета в конкретных очках. Очки должны иметь обозначение UV380 или UV400 с затемнением III-IV категории.

По мнению эксперта, также нужно выбирать оправу с правильной посадкой, чтобы солнечные лучи не могли попасть в глаз, и ни в коем случае не экономить на них. Также при использовании поляризующих очков необходимо учитывать особенности данной технологии, поскольку она не всем подходит, так как действует как жалюзи.

Он подчеркнул, что обязательно следует хранить очки в футлярах во избежание механических повреждений.