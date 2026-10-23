Живодера-стрелка разыскивают в российском регионе

Полиция Ростова-на-Дону начала проверку после сообщений о возможной стрельбе по бездомным животным. О розыске гражданина, который мог причастен к нападению, сообщили в МВД — основанием стали публикации в соцмедиа. Об этом сообщает rostovgazeta.ru .

Новый предполагаемый инцидент произошел в Советском районе города. По данным ведомства, размещенным в MAX, в соцсетях появилась информация о неизвестном, который, вероятно, стрелял по бездомным собакам. Сейчас полиция проводит проверку и разыскные мероприятия.

Сообщение появилось на фоне другого громкого дела о жестоком обращении с животными. Ранее в Ростове завершился суд над Сергеем Рашиным. В 2024 году горожане нашли собаку с арбалетной стрелой в голове — животное прооперировали и назвали Индейцем. Пес вернулся к привычному месту обитания, но спустя год его обнаружили мертвым.