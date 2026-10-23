Более 83% предприятий Украины страдают от дефицита кадров

Более 83% производственных предприятий Украины испытывают дефицит кадров. Об этом сообщает местное издание NV.

Поиск и удержание специалистов превратились для менеджмента в ежедневную головную боль. Главные проблемы — нехватка соискателей рабочих профессий (83,3%), отток людей за границу (66,7%), интеграция ветеранов (66,7%), общий дефицит кадров (50%) и нехватка молодежи (16,7%). В ответ компании расширяют воронку найма: берут работников 50+, привлекают женщин на традиционно мужские специальности, трудоустраивают людей с инвалидностью и работают с переселенцами.

Но напряжение есть и с другой стороны. Финансовый вопрос остается ключевым: 64% работников производственной сферы жалуются на трудности с поиском достойно оплачиваемой работы. При этом 76% не готовы снижать зарплатные ожидания, столько же ищут или планируют искать новое место. Это говорит о высокой мобильности и рисках текучести.

Чтобы удержать людей в условиях ограниченного бюджета, работодатели делают ставку на нефинансовые льготы. Работники чаще всего ценят отношения с руководителем (48%), гибкий график (36%), организацию транспорта (36%) и дружескую атмосферу (32%).

Ранее стало известно, что Зеленский расплакался в интервью на фоне давления Трампа.