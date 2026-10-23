Крупная атака БПЛА на Прикамье: обломок дрона попал в жилой дом

Рано утром 23 октября жителей Пермского края разбудил вой сирен — в 5:50 краевой Минтербез объявил беспилотную опасность. Основной удар пришелся на север региона: пострадало промышленное предприятие, а в Соликамске и Березниках обломки БПЛА повредили жилые дома. Всего над краем сбили 20 дронов, сообщает properm.ru .

Что повреждено

По словам губернатора Дмитрия Махонина, при отражении атаки незначительно пострадали окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска. Глава региона поручил руководителям территорий оперативно устранить последствия. Небольшие повреждения получил и промышленный объект. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Мэр Соликамска Александр Русанов уточнил: фрагмент беспилотника попал в окно многоэтажки в Боровске. Жильцов эвакуировали, но после проверки выяснилось, что предмет не опасен — люди вернулись домой. В квартире уже навели порядок, окно обещают отремонтировать в ближайшее время.

Глава Березников Алексей Казеченко сообщил, что из-за падения обломков на территории одного из предприятий вспыхнул пожар — его быстро потушили. Как и в Соликамске, повреждено окно в многоквартирном доме, жильцам пообещали помощь.

Как отражали атаку

В небе над Пермским краем 23 октября уничтожили 20 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 443 БПЛА — над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, республиками Татарстан, Удмуртия, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

«Ковер» и задержки рейсов

Минтербез вводил режим «Ковер» радиусом 150 км в Березовке и Зюкайке, а позже — в Березниках радиусом 50 км.

В Большом Савино задержались два рейса «Победы» из Москвы, рейс ДР6511, по данным сервиса flyradar24, ушел на запасной аэродром в Екатеринбург. Отменены два южных рейса. После объявления особого режима отменили прилет и вылет самолетов «Азимута» — сообщение Перми с Махачкалой и Минводами.