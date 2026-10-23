Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА, которое пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене».

На победу красно-белых дают коэффициент 2.28, выигрыш хозяев котируется в 3.10, на ничью можно поставить за 3.70. Эксперты предполагают, что матч получится результативным ­— за тотал больше 2,5 мячей дают 1.72.

В двух последних дерби побеждал «Спартак», оба раза со счетом 1:0.

«Спартак» и ЦСКА располагаются по соседству в турнирной таблице. Красно-белые занимают третье место с 23 очками, армейцы располагаются строчкой ниже, имея 22 балла.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» разобрал, в каком состоянии команды подходят к дерби.