Швеция может лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам из-за русофобской позиции
FIS может перенести ЧМ из Швеции в случае недопуска российских лыжников
Фото: [FIS]
Глава отдела коммуникаций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси заявил, что организация может перенести чемпионат мира из Швеции в другую страну в случае недопуска россиян.
Чемпионат мира должен пройти в шведском Фалуне в феврале–марте 2027 года. Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Швеции Пернилла Бунде заявила о консультациях с властями страны, чтобы найти решение для недопуска российских спортсменов. Планируется отказать им в визах.
FIS допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт предположил, что Швеция в конечном итоге допустит российских лыжников.