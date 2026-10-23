Швеция может лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам из-за русофобской позиции

Глава отдела коммуникаций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси заявил, что организация может перенести чемпионат мира из Швеции в другую страну в случае недопуска россиян.

Чемпионат мира должен пройти в шведском Фалуне в феврале–марте 2027 года. Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Швеции Пернилла Бунде заявила о консультациях с властями страны, чтобы найти решение для недопуска российских спортсменов. Планируется отказать им в визах.

FIS допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт предположил, что Швеция в конечном итоге допустит российских лыжников.