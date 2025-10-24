Эксперт ВОЗ призвал отпускать сосудосуживающие спреи только по рецепту

Профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин заявил, что назальные сосудосуживающие спреи должны отпускаться только по рецепту, чтобы избежать осложнений при хронических заболеваниях и уменьшить риски вазомоторного ринита. Об этом сообщает « Абзац ».

Назальные сосудосуживающие спреи широко используются россиянами, однако их бесконтрольное применение может привести к осложнениям, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Спрос на эти препараты вырос за последние три года на 28%. В 2025 году россияне потратили на сосудосуживающие спреи почти ₽42 млрд.

Профессор Андрей Демин подчеркнул, что длительное применение препаратов с ксилометазолином (более пяти–семи дней) может вызвать вазомоторный ринит, для лечения которого иногда требуется хирургическое вмешательство.

Эксперт рекомендовал пересмотреть отношение к лекарствам в целом и использовать спреи только по назначению врача. Также он отметил необходимость укрепления иммунитета и своевременной вакцинации для снижения потребности в этих препаратах.

