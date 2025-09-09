Эксперты назвали фаворитов по питательности среди сортов хлеба

Эксперты проанализировали ценные для здоровья сорта хлебобулочных изделий. Наиболее питательным среди них назван хлеб, испеченный из цельного зерна. Об этом сообщает издание Verywell Health.

Эксперты рассказали о полезных* видах хлеба для здоровья. По их мнению, наиболее питательным является хлеб из цельного зерна, богатый витаминами, минералами и клетчаткой. Один ломтик содержит около 80 ккал и целых 4 г белка. Хлеб из пророщенного зерна обычно рекомендуется* людям с непереносимостью глютена и помогает* усваивать цинк и железо.

В нем содержится 71 ккал и 2 г клетчатки на ломтик. Заквасочный хлеб из цельного зерна, прошедший процесс брожения, также содержит меньше глютена. Овсяный хлеб, по мнению экспертов, оказывает некоторое влияние на уровень сахара и инсулина после еды. Наконец, льняной хлеб богат клетчаткой.

* Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.

