Экстрасенс Ахметжанова назвала сроки новой пандемии

Эксперт лабораторной диагностики в РФ Александр Соловьев прогнозирует, что через месяц наша страна может столкнуться с ростом количества заболеваемости коронавирусом, сравнимым с первыми двумя годами пандемии. По словам ясновидящей Кажетты Ахметжановой, вторая волна коронавируса наступит текущей осенью, скорее всего, в ноябре. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она уточнила, что этот ковид будет опаснее предыдущего.

По мнению экстрасенса, новая волна распространится в отдельных теплых странах, а нашу страну коснется меньше, то есть возможны только единичные случаи.

Она добавила, что новый штамм ковида является искусственной разработкой и выведен в лабораториях. При этом закрывать учреждения и переходить на дистанционную работу в нашей стране не станут.