Большинство россиян считают, что хорошая зарплата с учетом их профессиональных навыков составляет 100–150 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости .

Чаще всего участники опроса отмечали, что хорошая зарплата с учетом их профессиональных навыков составляет 100–150 тысяч рублей, — так считают 38% респондентов. Зарплата в пределах 100 тысяч рублей устроила бы 27,3% опрошенных.

В свою очередь 19,3% респондентов назвали оптимальной зарплату в 150–200 тысяч рублей, еще 10% — в 200–300 тысяч рублей. Свыше 300 тысяч рублей хотели бы получать 5,4% опрошенных.

Таким образом, средняя сумма желаемого дохода на основе всех ответов составляет 148,2 тысячи рублей. В рамках исследования было опрошено более 2,5 тысячи работающих россиян.

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