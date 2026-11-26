Идея дать Украине гарантии безопасности, «близкие к статье 5» устава НАТО, но без вступления в альянс, вызвала недоумение у европейских дипломатов. Об этом сообщает Le Monde.

По словам собеседников газеты, задумка выглядит противоречиво: состоять в НАТО наполовину невозможно, «как нельзя быть наполовину беременной».

Один из источников прямо указал на абсурдность формулировки: «близкие к статье 5» ничего не значит, поскольку страна либо входит в альянс, либо нет — промежуточного варианта не существует.

Ранее экономист Кущ усомнился во вступлении Украины в ЕС к 2030 году.