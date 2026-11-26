Восемь рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах московского региона. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск с начала суток 26 ноября выполнено 880 рейсов, а в связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано восемь рейсов.

Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле авиационных властей, отметили в Росавиации. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме и оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды.

Ранее сообщалось, что аналитики не ждут резкого роста удаленки в 2027 году.