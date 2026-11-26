Экономия на отоплении — не про то, чтобы мерзнуть, а про то, чтобы не платить за тепло, которое уходит в окно. Оксана Матвеенко, замгендиректора ГК «А101» по эксплуатации, объясняет в беседе с Hi-Tech Mail механику просто: чем жарче в квартире, тем быстрее тепло утекает через стены, окна и вентиляцию.

По ее словам, терморегулятор не перекрывает батарею — он плавно прикрывает клапан, когда заданная температура уже достигнута. Выставили 22 градуса — и как только солнце, электроприборы или соседи догнали комнату до этих 22, клапан сам убавляет подачу. Не «выключил тепло», а перестал греть то, что и так теплое. Разница — в слове «плавно»: нет скачка, нет перерасхода, нет момента, когда радиатор молотит в уже прогретую комнату. Дальше — деталь, ради которой весь разговор и затевался. Обычный чугунный или биметаллический радиатор без регулятора продолжает отдавать тепло еще 30–60 минут после того, как в комнате уже стало жарко. Это не особенность, это физика инерции: батарея разогрелась, и она не умеет остановиться по команде. Терморегулятор останавливает процесс почти сразу. Не «чуть раньше» — а на полчаса-час раньше. В масштабе отопительного сезона эти полчаса, помноженные на каждую батарею в каждой комнате каждый день, и есть та экономия, о которой говорят в процентах, а не в ощущениях. Третий слой — не про батарею, а про режим. Ночью температуру можно опустить на 1–2 градуса на восемь часов сна — это примерно 5–8% экономии тепла в сутки без потери комфорта, потому что под одеялом эти два градуса не чувствуются. В кладовой, где бывают раз в неделю, держать 15–16 °С вместо 23 °С — не аскеза, а здравый смысл. Экономия складывается не из одного большого решения, а из разницы между «греть все до 23» и «греть то, что используется, до того, что нужно». Именно на этих различиях — не на лишениях — она и заметна.

Эксперт отметила, что индивидуальный счетчик в старом доме с вертикальной разводкой — не дорого, а почти невозможно и часто запрещено. Через комнату сверху вниз идут стояки, от каждого — отвод в батарею. Чтобы считать тепло поквартирно, пришлось бы врезать датчики на каждый стояк. Нельзя. Значит, для миллионов квартир в хрущевках и панельных девятиэтажках индивидуальный учет — закрытая дверь, а не вопрос денег.

И вот тут Матвеенко разворачивает аргумент, который меняет адресата экономии. Если хотя бы 30–40% жителей дома поставят терморегуляторы, общее потребление тепла зданием — то, что фиксирует общедомовой счетчик и потом делит на всех по площади — упадет на 15–25%. Не «у меня в квартире меньше», а «весь дом платит меньше». Регулятор в одной квартире не окупает себя соседу — но тридцать-сорок процентов регуляторов в доме окупают весь дом. Это не личная экономия, а коллективная, и она работает даже там, где счетчик поставить нельзя. Старые дома, говорит Матвеенко, вообще страдают от «перетопа»: в оттепель в квартире становится жарко, житель открывает окно — и буквально выбрасывает тепло на улицу, а общедомовой счетчик это тепло честно считает. Терморегулятор убирает избыточную температуру внутри квартиры, и тепло остается в замкнутом цикле дома, не нагружая ОДПУ. Окно — не экономия. Клапан — экономия.

Ранее в Госдуме назвали норму температуры в квартире.