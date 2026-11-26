Зима для смартфона опасна не водой, а тем, что вода зимой — не вода. Сергей Горбачев, эксперт по продуктам KVADRA, начинает с того, что слова «водонепроницаемый» в технической документации не существует вовсе. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

По его словам, есть стандарт IEC 60529, он же ГОСТ 14254-2015, и индексы, которые все выучили как заклинание: IP67, IP68 — полная пыленепроницаемость и защита при погружении, кратковременном до метра и глубже. IP69 — отдельная история, не про глубину, а про мойку струями до +80 °C под давлением до 100 бар. Красиво, понятно, и к зиме не имеет почти никакого отношения.

По ГОСТу эти испытания не заменяют друг друга: защита на глубине и под горячим напором — двойная маркировка IP68/IP69, а не одна цифра в характеристиках. Но главное даже не это. Тесты проводят в пресной воде при +15…+35 °C, с перепадом температур между средой и гаджетом не больше пяти градусов. Прочитайте это еще раз. Сертификат IP68 — это не «можно в воду». Это «можно в пресную воду комнатной температуры, если устройство тоже комнатной температуры». Зима в эту методику не укладывается целиком — не потому что снег мокрый, а потому что талый снег — не пресная вода. В нем реагенты. Агрессивные. А мороз резко охлаждает корпус — и внутри возникает перепад давлений, который способен втянуть влагу через микрозазоры. Не «протекает» — втягивает. Разница между «вода нашла дырку» и «корпус сам всосал воду» — примерно как между «промок» и «захлебнулся».

Поэтому обычные зимние осадки и брызги защищенному устройству не страшны — Горбачев это говорит прямо, не запугивает. Опасен не снегопад, а конкретный сценарий: упал в талый снег с реагентами. И три правила, и они не про «аккуратнее», а про физику. Протереть корпус сухой тканью — не для красоты, а чтобы реагент не добрался до уплотнителей. Держать заглушки портов плотно закрытыми — не «закрывайте», а именно плотно: микрозазор и есть тот вход, который перепад давлений откроет. И главное, самое контринтуитивное: не сушить на батарее и не дуть феном. Горячий воздух не «досушивает» — он пересушивает резиновые уплотнители и разрушает клеевой слой. Сушка на батарее — не спасение упавшего телефона, а способ добить его собственными руками. Человек думает, что спасает. Он разгерметизирует.

По его мнению, в планшете KVADRA R8 между корпусными деталями — резиновые уплотнители, внешние разъемы закрыты плотными резиновыми клапанами. Но самое интересное — не резина, а «дышащая» влагозащитная мембрана. Она не герметизирует в лоб — она выравнивает разницу давлений при резком перепаде температур и при этом не пускает влагу внутрь. То есть решает ровно ту задачу, которую мороз создает: перепад давлений, втягивающий влагу через микрозазоры. Мембрана дает давлению выйти — но не дает воде войти. Не «запечатали наглухо», а «сделали корпус, который дышит в одну сторону». Это и есть разница между «сертификат IP68» и «спроектировано под зиму»: первое — про пресную воду при +20 °С, второе — про то, чтобы в корпусе не выпал конденсат, когда из −20 °С вносишь в +22 °С.

Ранее сообщалось, какие настройки надо проверить перед заменой аккумулятора в телефоне.