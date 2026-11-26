Россиянам стоит уже сейчас начать закупать отдельные продукты к новогоднему столу, чтобы избежать традиционных декабрьских наценок. В первую очередь речь идет о кофе, шоколаде и рыбных консервах. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru рассказал депутат Госдумы Сергей Казанков.

По словам парламентария, эти товары традиционно дорожают накануне праздников, однако длительный срок годности позволяет приобрести их заблаговременно.

Сложнее ситуация со скоропортящимися продуктами. Казанков ожидает, что ближе к праздникам вырастут цены на свежие овощи и рыбу, которыми не получится запастись на длительный срок.

При этом парламентарий не исключил, что в декабре 2026 года резкого скачка цен на продовольствие в целом удастся избежать. Он связал такой прогноз с возможным отказом части российских компаний от выплаты 13-й зарплаты и, как следствие, ограниченным покупательным спросом.

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