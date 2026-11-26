НАТО рассматривает Арктику в качестве одного из возможных регионов ведения военных действий и проводит учения по применению вооруженных сил в условиях Крайнего Севера. Об этом говорится в документе, утвержденном указом президента России Владимира Путина и опубликованном на официальном портале правовых актов.

В стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионе указано, что альянс отрабатывает и сценарии использования ядерного оружия.

В документе отмечается, что НАТО рассматривает Арктику как один из потенциальных театров военных действий и отрабатывает применение вооруженных сил в арктических условиях, включая возможность применения ядерного оружия.

Ранее экономист Кущ усомнился во вступлении Украины в ЕС к 2030 году.