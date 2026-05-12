«Экзистенциальный кризис»: глава Минздрава США заявил, что мужская фертильность упала вдвое с 1970-х

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший выступил с тревожным заявлением, назвав резкое ухудшение репродуктивного здоровья американцев угрозой национального масштаба. На мероприятии в Белом доме, посвященном материнскому здоровью, он сообщил, что количество сперматозоидов у мужчин за минувшие десятилетия сократилось почти вдвое, и охарактеризовал происходящее как экзистенциальный кризис для страны.

По словам Кеннеди, в 1970 году показатели мужской фертильности были примерно в два раза выше, чем у современных подростков. Главными виновниками деградации он назвал рост хронических заболеваний, эпидемию ожирения, изменение структуры питания и воздействие химических веществ. Отдельно министр выделил пестициды и соединения, способные нарушать гормональную систему человека.

Основанием для столь громких заявлений послужил международный метаанализ, опубликованный в 2022 году. Его авторы пришли к выводу, что средняя концентрация сперматозоидов у мужчин с 1970-х годов снизилась более чем на 50 процентов. Однако в научной среде к подобным оценкам относятся неоднозначно. Критики напоминают, что методы исследования спермы за десятилетия заметно эволюционировали, полноценных данных по подросткам по-прежнему мало, а напрямую сравнивать показатели разных поколений не всегда корректно.

Тем не менее дискуссия вокруг мужской фертильности в последние годы стала одной из самых острых в американской медицине. На фоне устойчивого снижения рождаемости власти США все чаще причисляют проблемы репродуктивного здоровья к разряду стратегических угроз.