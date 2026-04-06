Экзотический убийца: волгоградских туристов предупредили о смертельной инфекции из Африки

В преддверии летнего туристического сезона специалисты Роспотребнадзора и врачи-инфекционисты Волгограда и области бьют тревогу. Туристам, планирующим поездки в экзотические страны, необходимо знать об опасности, которая может скрываться за милыми сувенирами и яркими фотографиями. Речь идет о вирусе оспы обезьян (Mpox), который, несмотря на свою редкость, представляет реальную угрозу для жизни и здоровья, передает « МТВ онлайн ».

Африканский след: где прячется вирус?

Основные очаги заболевания сосредоточены в странах Центральной и Западной Африки. Согласно данным санитарных врачей, в зону риска входят такие государства, как Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго (ДРК), Габон, Гана, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Республика Конго, Сьерра-Леоне и Южный Судан. Эпицентром вспышки в 2025-2026 годах остается ДРК, где зафиксированы десятки тысяч случаев заражения.

При этом вирус продолжает мутировать. Особую опасность представляет новый штамм, известный как Clade 1b, который легче передается при тесных физических контактах и уже зафиксирован за пределами Африки — в Швеции, Таиланде и Великобритании.

Опасная экзотика: чем грозит заражение?

Вирус оспы обезьян — это ДНК-содержащий ортопоксвирус, близкий родственник возбудителя натуральной оспы. Однако в отличие от своего «старшего брата», он более заразен, но, как правило, менее смертелен, хотя и крайне опасен для людей с ослабленным иммунитетом, детей и беременных женщин.

Инкубационный период может длиться от 2 до 21 дня. Болезнь начинается как обычный грипп:

· Первый этап (инвазия): Резкое повышение температуры (лихорадка), сильная головная и мышечная боль, ломота в теле, озноб и общая слабость. Отличительный признак — значительное увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия). · Второй этап (высыпания): Спустя 1-3 дня после появления первых симптомов на коже возникает характерная сыпь. Она начинается на лице, ладонях и подошвах ног, а затем распространяется по всему телу. Сыпь проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков, наполненных жидкостью, и гнойничков, которые затем покрываются коркой.

В тяжелых случаях, особенно при заражении африканским штаммом, болезнь может привести к летальному исходу (летальность достигает 10%), а также к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, сепсис, энцефалит и необратимая потеря зрения из-за поражения роговицы.

Как защитить себя: простые, но жизненно важные правила

Риск заражения в России остается низким, и повода для паники нет. Однако в поездках необходимо соблюдать строгие меры предосторожности, чтобы не привезти опасную инфекцию домой.