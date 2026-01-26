Эндемик, а не пандемия: вирусолог объяснил ограниченную угрозу вируса Нипах

В Индии произошла новая вспышка, заставившая мировые СМИ вспомнить об одном из самых опасных патогенов — вирусе Нипах. В Калькутте зафиксировали несколько случаев, включая один летальный, после чего на карантин отправили около сотни человек, а в аэропортах усилили контроль. Учитывая высокую летальность инфекции — от 40 до 75% — и отсутствие вакцины, подобные новости закономерно вызывают тревогу. Особенно на фоне сохраняющегося авиасообщения и присутствия в городе тысяч россиян. Однако, по словам вирусолога Алексея Аграновского, реальная угроза этого вируса сильно ограничена его природой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что Нипах — типичный эндемик, чье существование жестко привязано к конкретным экосистемам. Его естественные хозяева — крылановые летучие мыши, обитающие только в отдельных регионах Юго-Восточной Азии и Индии. Вирус циркулирует в их популяции, не вызывая острого заболевания, а человек заражается преимущественно через пищу или воду, загрязненные выделениями этих животных. Ключевая особенность, сводящая пандемический риск к минимуму, — крайне ограниченная способность к передаче от человека к человеку, которая происходит лишь при тесном контакте и определенных условиях.

По мнению профессора, в результате, даже если единичный заболевший окажется на территории России, вероятность запуска цепочки заражений здесь исчезающе мала. Этому способствуют как биологические особенности вируса, не приспособленного к воздушно-капельному распространению, так и более высокие, по сравнению с эндемичными регионами, стандарты гигиены. Угроза мутации, теоретически способной повысить заразность, существует, но специалисты оценивают такую вероятность как крайне низкую. Основной риск по-прежнему локализован в местах, где традиции питания и санитарные привычки создают условия для перехода вируса от животного к человеку.

Он резюмировал, что, несмотря на всю тяжесть болезни для каждого отдельного заболевшего, оснований для паники в глобальном масштабе нет. Ситуация служит важным напоминанием о необходимости изучать природные очаги инфекций и соблюдать осторожность при посещении экзотических регионов — в частности, избегать употребления в пищу непромытых фруктов или необработанного мяса потенциальных носителей. Но для России вирус Нипах не представляет эпидемиологической угрозы. Главный итог — это четкое разделение между смертельно опасной для отдельных людей инфекцией и патогеном, способным вызвать всемирное бедствие. На данный момент Нипах относится только к первой категории.

