Ученый предупредила о риске завоза в Россию опасного вируса Нипах из Индии

Российский эпидемиолог предупредила о реальной возможности завоза в страну опасного вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии. Риск возникает, если инфицированный турист пересечет границу в инкубационном периоде, когда симптомы еще отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидат медицинских наук Галина Компанец пояснила, что вирус не передается через фрукты или поверхности, так как быстро погибает на воздухе. Основной канал распространения — воздушно-капельный путь от человека к человеку. Инкубационный период длится от двух до трех дней, и именно в это время зараженный, чувствуя себя хорошо, может беспрепятственно вернуться из-за рубежа. Тепловые сканеры в аэропортах в такой ситуации бессильны.

Врач говорит, что по сравнению с COVID-19 вирус Нипах менее контагиозен и не передается столь быстро. Роспотребнадзор уже заявил, что держит ситуацию на контроле. В ведомстве отметили, что случаев завоза в РФ не зафиксировано, а для оперативного выявления угрозы в пунктах пропуска работает автоматизированная система «Периметр», выявляющая путешественников с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее Сальдо назвал информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области фейком.