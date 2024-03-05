Эндокринолог Абахина пояснила опасность послеобеденного сна

После сытного обеда многих людей нередко клонит в сон. Врач-эндокринолог Дарья Абахина рассказала, почему так происходит и полезен ли такой вид отдыха для здоровья. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, ряд специалистов считают, что желание полежать после приема пищи пришло к нам еще с советских времен, когда главным критерием хорошего отдыха в санаториях был обязательный набор веса при выписке.

Медик отметила, что существует и такая версия, что привычка спать после сытного обеда у нас осталась с детства. Тем не менее это не всегда полезно, поскольку горизонтальное положение может привести к рефлюксу и изжоге, могут усугубиться проблемы с бессонницей. Кроме того, послеобеденный сон часто приводит к вялости и головной боли.