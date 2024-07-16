Эндокринолог Балашова назвала продукт, являющийся секретом кавказского долголетия

Врач-эндокринолог Наталья Балашова пояснила, почему кефир полезен всем и какой жирности он должен быть. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она отметила, что в жаркое лето кефир является отличной альтернативой другим освежающим напиткам. У данного напитка отсутствуют явные противопоказания для употребления, исключение составляют лишь те, у кого имеется непереносимость повышенной кислотности.

По мнению медика, полезным для здоровья кисломолочный напиток делают живые кефирные грибки. На Кавказе о практически чудодейственных свойствах кефира знали много столетий назад.

Она уточнила, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим действием, а с более длительным сроком хранения — скрепляющим. Однако чем жирнее кефир – тем лучше. Обезжиренный кефир употреблять не имеет смысла.