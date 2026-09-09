Филеры могут лишить зрения: россиян предупредили об опасности дешевых «уколов красоты»

Покупка филеров и препаратов для мезотерапии на маркетплейсах может обернуться тяжелыми осложнениями — от аллергических отеков до некроза тканей и потери зрения. В беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» дерматолог-косметолог Нина Атаманова предупредила, что дешевые аналоги известных брендов часто не имеют сертификации, а их состав и происхождение остаются загадкой даже для специалистов.

Заманчивые ценники на косметологические препараты в интернет-магазинах все чаще привлекают желающих сэкономить. Однако ответственные врачи никогда не станут вводить средство с сомнительным происхождением. Атаманова пояснила, что профессиональные гели и филеры приобретаются исключительно у официальных дилеров и имеют полный пакет документов. Что же скрывается под яркой упаковкой на маркетплейсах — неизвестно: в лучшем случае внутри окажется простая вода, в худшем — агрессивный гель с непредсказуемым эффектом.

Осложнения от таких экспериментов могут быть самыми разными. Косметолог перечислила частые последствия: подкожные бугорки, нерассасывающиеся папулы, стойкие отеки и покраснения. Но самые опасные сценарии — ишемия (некроз тканей) из-за попадания геля в крупный сосуд и слепота. Анафилактический шок также входит в перечень возможных угроз.

Особую тревогу вызывает практика, когда пациенты покупают препараты для самостоятельного введения. «А что такого? Ничего же сложного нет», — рассуждают многие. Однако за шестью годами учебы в мединституте и двумя годами ординатуры по дерматологии и косметологии стоят знания о слоях кожи, технике инъекций и особенностях каждого конкретного средства. Даже опытный врач обязан пройти дополнительное обучение для работы с новым препаратом, подтвердив свои навыки сертификатом. Малейшая ошибка в выборе слоя — и эффекта не будет, появятся натяжение или некрасивые бугры.

Отдельный блок вопросов касается рекламируемых кремов для увеличения груди и ягодиц. Атаманова назвала такие средства бесполезной тратой денег: размер этих частей тела заложен генетически, и локальная косметика не способна его изменить. В лучшем случае кофеин или другие компоненты в составе создадут временный отек за счет усиления микроциркуляции. В худшем — постоянное втирание приведет к контактному дерматиту, а содержащиеся гормоны могут нарушить общий гормональный фон. Особое предупреждение касается женщин с доброкачественными новообразованиями в груди: усиление кровотока в сочетании с активным массажем способно спровоцировать рост опухоли и даже ее перерождение в злокачественную.

Касательно мужской эстетической косметологии эксперт отметила: увеличение полового члена достигается только инъекционными методиками (ботулинотоксин, гели на основе гиалуроновой кислоты и полимолочная кислота). Это долгая и болезненная процедура, требующая высокой квалификации врача. Никакие кремы, спреи или мази из масс-маркета не дадут и малой доли такого результата.