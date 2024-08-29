Эндокринолог Балашова пояснила вредность употребления в пищу грибов

При добавлении в рацион грибов следует следить за их объемом на тарелке,так какпри неумеренном употреблении данного продукта человек может начать чувствовать дискомфорт, вызванный большим количеством клетчатки в составе. По словам врача-эндокринолога Натальи Балашовой, если человек не хочет дискомфортно ощущать себя после приема пищи, ему необходимо контролировать число съеденных грибов.Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она уточнила, что такое чувство возникает из-за содержания в грибах значительного объема пищевых волокон,вызывающих неприятные ощущения.

По мнению медика, в плане сочетания данного продукта с другими грибы кладут при варке в супы, а также добавляют к гречневой каше. Они имеют сильное отношение к русской кухне.

Она отметила, что в качестве конкретной системы питания, формируемой с учетом сопутствующего диагноза, грибы почти никак не используются. Этот продукт питания в основном подходит для людей, не имеющих каких-либо заболеваний.

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