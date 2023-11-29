Эндокринолог Балашова считает, что в период полярной ночи витамин D нужно получать из пищи

По словам врача-эндокринолога Натальи Балашовой, зимой, когда на небе почти не появляется солнце, единственным источником витамина D становится пища. Об этом Pravda.Ru .

Она добавила, что это прежде всего рыба северных морей и водоросли, а также БАДы и лекарства.

По мнению медика, в яйцах, молоке, сметане, сыре, содержание витамина D весьма незначительно.

Она пояснила, что с данной целью можно еще ходить в солярий, но делать это стоит очень аккуратно с целью не получить обратного эффекта и не нанести вред своему здоровью.