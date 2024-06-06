Эндокринолог Фомин пояснил важность выработки тестостерона у мужчины после 35 лет

Тестостерон нередко называют «мужским гормоном». Он играет решающую роль во многих аспектах мужского здоровья и благополучия, в том числе в физическом и психическом здоровье, сексуальной функции и фертильности. Врач-эндокринолог Александр Фомин пояснил важность тестостерона в жизни мужчин. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, важной составляющей в данном вопросе является генетика. При этом половые гормоны у мужчины с возрастом, после завершения репродуктивного цикла ослабевают. Однако этот процесс идет постепенно: до 30 лет уровень тестостерона повышается, потом снижается, и к 45 годам он приближается примерно к уровню 16 лет.

Медик добавил, что биологические процессы идут весьма давно, они инертны, и сейчас половые стереотипы поведения меняются из-за влияния социальных и политических факторов.

По его мнению, любая активность мужчины подразумевает выработку тестостерона. У мужчин после 45 лет возможности организма значительно отличаются от тех ресурсов, которые были даже в 35 лет. Однако это не считается болезнью, но если важно сохранять физическую и ментальную половую активность после 35 лет, то без коррекции уровня половых гормонов это сделать практически невозможно.