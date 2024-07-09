Эндокринолог Фролова пояснила нежелательность употребления мясных блюд в жаркую погоду

По словам врача-эндокринолога Татьяны Фроловой, сильная жара, обрушившаяся на ряд регионов РФ, вызывает у многих людей недомогание, а неправильное питание может только ухудшить и без того неприятное состояние, а правильная, полезная еда поможет перенести палящее солнце легче. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что в жару следует быть аккуратнее с газированными напитками, компотами, квасом и «жидкими калориями», а также кофе, обладающим мочегонным. Утолять жажду и восполнять потерю влаги лучше только посредством воды, а охладить организм поможет горячий чай.

По мнению медика, самые обильные приемы пищи лучше перенести на прохладное время дня — до 11 часов и после 18 часов, хотя не следует наедаться на ночь. Также стоит исключить из рациона тяжелые мясные блюда, переваривание которых отнимает у организма много энергии и чревато слабостью.

Она отметила, что если не ощущается сильного аппетита в жаркую погоду, то не следует заставлять себя плотно есть, а необходимо сделать несколько легких перекусов. Отличным блюдом на обед станут холодные супы - гаспачо, свекольник или иногда окрошка.