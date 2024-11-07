Эндокринолог Глазкова рассказала, почему чай иногда сильно бодрит

Многих чашка хорошего чая с утра бодрит гораздо лучше, чем кофе. Врач-эндокринолог Полина Глазкова рассказала, с чем это связано. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, чай содержит свыше 300 разных веществ, и одно из самых изученных — кофеин, которого в чайном листе содержится примерно 2%. Кофеин имеет множество эффектов на наш организм, однако один из наиболее известных — это психостимуляция.

Медик отметила, что в кофе кофеина содержится больше, чем в чае: в чашке американо примерно 120 мг кофеина, а в чашке черного чая — почти 65 мг. При этом содержание кофеина в чашке чая весьма сильно зависит от сорта чая и метода приготовления и может различаться в несколько раз.

По ее мнению, на объем кофеина в чае влияет продолжительность заваривания чая, а также температура воды, чем моложе листья чая, тем больше содержание кофеина, также содержание кофеина выше в черном чае, чем в зеленом.

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