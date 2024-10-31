До 4 чашек в день: назван самый полезный сорт чая

В чае содержатся антиоксиданты, снижающие риск развития онкологии и болезней сердца. При этом употреблять более 4 чашек напитка в день не рекомендуется, заявил профессор, доктор медицинских наук Николай Кириленко интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Эксперт назвал самый полезный сорт чая.

По его словам, помимо антиоксидантов, в чае содержится кофеин, из-за чего может повыситься давление, могут появиться проблемы с бессонницей. Кириленко посоветовал не пить чай вечером, лучше утром и в обед.

«Главное не превышать количество чашек. Питание должно быть разнообразным, в том числе и напитки. Если потреблять один чай, а где же кефир? Кроме того, часто люди пьют чай с чем-то. Потребление кондитерских изделий нежелательно, можно бутерброд с творогом, но не с сыром или маслом, чтобы не было дополнительных пустых калорий», — отметил эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Противопоказаний к напитку нет, если он не заварен сильно, продолжил он. Профессор добавил, что из-за высокого содержания танина крепкий чай ухудшает всасывание железа, поэтому он не рекомендуется людям с пониженным гемоглобином. При этом содержащийся в чае кофеин всасывается медленнее, чем в кофе.

Кириленко отметил, что многие исследования показывают большую пользу зеленого чая в сравнении с черным, так как он менее подвержен ферментации, в нем содержится больше антиоксидантов, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, а также меньше кофеина. Зеленый чай мягче действует на людей с повышенным давлением.

Фото: [ freepik.com ]

Самым полезным сортом чая эксперт назвал белый, в нем содержится наибольшее количество антиоксидантов и наименьшее кофеина. Он делается из почек растений.

«Можно сказать, что белый чай более полезен, к нему меньше противопоказаний, но он очень дорогой», — заключил профессор.

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