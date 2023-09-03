Эндокринолог Гоголева перечислила лучшие блюда для укрепления здоровья в осенний период

В осенний сезон многие люди страдают в связи с недостатком энергии и падением иммунитета, из-за чего организм становится более чувствительным к простудным заболеваниям. Врач-эндокринолог Сайыына Гоголева рассказала, какие продукты поспособствуют укреплению здоровья осенью. Об этом сообщает Life.ru.