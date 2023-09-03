Эндокринолог Гоголева перечислила лучшие блюда для укрепления здоровья в осенний период
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В осенний сезон многие люди страдают в связи с недостатком энергии и падением иммунитета, из-за чего организм становится более чувствительным к простудным заболеваниям. Врач-эндокринолог Сайыына Гоголева рассказала, какие продукты поспособствуют укреплению здоровья осенью. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, для улучшения метаболизма, синтеза витамина А и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний следует употреблять в пищу блюда на основе тыквы. Также лососевый стейк положительно влияет на укрепление костей и уменьшение уровня холестерина.
Медик добавила, что укреплению иммунитета способствуют перцы фаршированные или тушеные, приготовленные грибы восполнят уровень витамина D.