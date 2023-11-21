Эндокринолог Гончарова назвала количество людей, страдающих дефицитом витамина D

Витамин D - один из самых важных питательных веществ для организма, который принимает участие регулировании уровня кальция и фосфора, поддерживает здоровье костей и иммунной системы и влияет на нормальное функционирование мышц и сердечно-сосудистой системы. По словам врача-эндокринолога Анны Гончаровой, его дефицит наблюдается не менее чем у 85% взрослых людей в России. Об этом сообщает Pravda.ru .

Она добавила, что это довольно серьезная проблема.

По мнению медика, в связи с этим следует принимать витамин в виде таблеток или капель.

Она уточнила, что адекватный уровень витамина D должен быть в пределах от 30 до 100 международных единиц.

Врач пояснила, что дефицит этого витамина приводит к истончению и выпадению волос, ночным приливам потливости, истощению эмали зубов и прочему.