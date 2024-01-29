Эндокринолог Калошина перечислила способы обуздать сильный аппетит

Приступы острого голода знакомы каждому, при этом бороться с ними достаточно сложно. Врач-эндокринолог Мария Калошина назвала способы, как можно приструнить аппетит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в первую очередь следует нормализовать режим питания, то есть приемы пищи должны быть в одно и то же время.

Медик добавила, что в рацион важно включить полезные жиры – орехи, рыбу и авокадо.

По ее мнению, раз в неделю можно также устраивать себе праздник и съедать высококалорийное блюдо, только не стоит этого делать вечером.