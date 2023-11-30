Эндокринолог Калошина пояснила, почему чай более эффективен для бодрости с утра в отличие от кофе

По словам врача-эндокринолога Марии Калошиной, ощущение бодрости и собранности с утра, получаемое человеком после выпивания чашки чая, длится дольше, чем прилив энергии от кофе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что людям, которые страдают гастритом, язвенной болезнью желудка и иными хроническими заболеваниями ЖКТ, стоит соблюдать запрет на употребление кофе и чая на голодный желудок. При отсутствии данных заболеваний никаких негативных последствий для организма быть не должно.

По мнению медика, в отличие от кофе чай действует мягче, однако ощущение собранности и бодрости после него длится дольше.

Она отметила, что ни чай, ни кофе не стоит пить очень горячими, поскольку они повредят слизистую пищевода и гортани.