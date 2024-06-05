Эндокринолог Калошина рассказала о влиянии вейпов на возраст детей

Ученые из Великобритании обнаружили, что представители поколения Z выглядят намного старше своих лет, а виной этому – вейпы, поскольку никотин, содержащийся в них, может ухудшить состояние кожи и ускорить ее старение. Врач-эндокринолог Мария Калошина пояснила, действительно ли это так. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, электронные сигареты, так же, как и обычные, оказывают пагубное влияние на здоровье. И если о сигаретах известно каждому, то популярность вейпов пока не уменьшается. Главное беспокойство вызывает их популярность среди подростков.

Медик добавила, что содержащиеся в вейпах ароматизаторы и тяжелые металлы оказывают канцерогенный эффект на железы внутренней секреции, то есть гормоны с высокой биологической активностью, которые обеспечивают процессы роста, развития, размножения, адаптации, поведения. Кроме того, в выделяющемся паре содержится более 30 видов опасных веществ, которые могут вызвать аллергические реакции, нарушение работы печени и почек, повреждение органов дыхания, центральной нервной системы.

По ее мнению, электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно сокращая уровень витаминов А и С, играющих важную роль в производстве коллагена и эластина. Все это в итоге приводит к преждевременному старению в виде сухости, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры кожи.