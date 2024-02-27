Эндокринолог Казачкова назвала главную причину появления отеков

По словам врача-эндокринолога Екатерины Казачковой, задержка жидкости в организме может быть связана с неправильным питанием. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она подчеркнула, что главная причина отечности — это снижение работы щитовидной железы.

По мнению медика, к этому приводит дефицит белка в рационе при наличии большого объема соли и глюкозы. Поэтому важно для избавления от отеков прежде всего исключить патологию щитовидной железы, изменить образ жизни, перейти к более сбалансированному питанию.

Она добавила, что нормой потребления соли в день является около пяти граммов, в этот объем входят также и продукты, в которых соль содержится. При этом важно каждый день употреблять необходимый организму объем воды.