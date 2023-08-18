Эндокринолог Кривошеева назвала категории людей, которые могут похудеть благодаря кофе

По словам врача-эндокринолога Анны Кривошеевой, кофеин способствует быстрому сжиганию жиров и ускорению метаболизма, что приводит к уменьшению веса. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что кофеин способствует увеличению скорости основного обмена в состоянии покоя до 11%, при этом большие дозы оказывают больший эффект.

По мнению медика, данный эффект сокращается с возрастом.

Она подчеркнула, что у кофе имеется и обратный эффект: он оказывает негативное влияние на сон, что, наоборот, ведет к набору веса. Кроме того, отрицательно влияет на организм и наличие сахара в напитке.