Эндокринолог Крюкова назвала причины необходимости круглогодичного приема витамина D

По словам врача-эндокринолога Ирины Крюковой, в первую очередь следует сдать анализ крови на наличие витамина D в организм. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она отметила, что важно это делать при конкретных заболеваниях и состояниях.

По мнению медика, все люди должны принимать добавки витамина D в виде лекарств постоянно, поскольку с пищей это практически невозможно восполнить в нужном объеме. При этом в теплое время года тем, кто постоянно находится на солнце, прием витамина не является обязательным.

Она добавила, что при этом солярий нельзя назвать хорошей альтернативой природному источнику витамина D и препаратам с содержанием этого органического соединения. Тем не менее подбирать необходимую дозу витамина должен врач.