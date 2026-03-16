Эндокринолог назвала оптимальные варианты полезного завтрака

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова перечислила в разговоре с « Лентой.ру », какие блюда лучше всего подходят для полноценного завтрака и помогают поддерживать энергию в течение дня.

По словам специалиста, удачным вариантом утреннего приема пищи могут стать блюда, сочетающие белки, клетчатку и сложные углеводы. Среди наиболее сбалансированных решений врач выделила омлет со свежими овощами, цельнозерновой тост с джемом, сэндвич с куриной грудкой и овощами, а также фруктово-ягодные боулы с добавлением греческого йогурта.

Также в список полезных завтраков вошли творог, творожная запеканка с ягодами и орехами, а также овощные салаты, например с запеченной тыквой и сыром фета.

Чтобы завтрак дольше сохранял чувство сытости, Белоусова советует дополнять его источниками полезных жиров — орехами, семенами или небольшим количеством авокадо.

Отдельно врач остановилась на кашах, которые традиционно считаются одним из самых популярных утренних блюд. Она отметила, что при сахарном диабете второго типа предпочтение лучше отдавать крупам с низким гликемическим индексом, включая овсянку, гречку и перловку.

При непереносимости глютена специалист рекомендует исключить булгур, пшеницу и перловую крупу, заменяя их гречкой, рисом или кукурузной крупой. По мнению врача, выбор завтрака должен учитывать индивидуальные особенности организма и состояние здоровья.

