«Картошка, селедка и огурцы — идеальный ужин для похудения»: эндокринолог развенчал мифы о строгих диетах

Популярный миф о вреде картофеля при похудении официально опровергнут специалистом. Об этом сообщает «ОСН».

Эндокринолог Максим Кузнецов в своем блоге дал неожиданный совет тем, кто борется с лишними килограммами: вместо «пустых» диетических салатов на ужин стоит выбрать классическое сочетание отварного картофеля, слабосоленой сельди и свежих огурцов. По словам врача, именно это блюдо способно обеспечить максимальное чувство сытости, предотвращая ночные набеги на холодильник.

Секрет эффективности такого рациона кроется в высоком индексе сытости отварного картофеля — согласно научным исследованиям, этот корнеплод насыщает гораздо лучше многих разрекламированных суперфудов. Сельдь же выступает идеальным источником качественного белка и незаменимых жирных кислот омега-3, которые необходимы для здорового обмена веществ.

Единственное предостережение медика касается выбора рыбы: она должна быть именно слабосоленой, чтобы избежать утренних отеков, вызванных задержкой жидкости в организме. Врач также подчеркивает, что огурцы идеально дополняют этот набор, добавляя в рацион клетчатку и объем без лишних калорий. При этом эндокринолог напоминает: «волшебного блюда» не существует.

